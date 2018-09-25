Toyota подтвердила слухи о разработке «заряженной» Corolla GRMN

Вчера, 22:00 \\ Авто/Мото

Совсем недавно в сети появились слухи о том, что японский производитель авто Toyota готовит спортивную версию Corolla. Представители бренда официально подтвердили информацию о «заряженном» хэтчэ GRMN.

Информацию о планах собрать «заряженную» Toyota Corolla GRMN подтвердил заместитель главного конструктора бренда. Пока марка не приступила к созданию, однако уже началось планирование.

Данных о новинке нет, однако эксперты проанализировали тенденции бренда и уверены, что под капотом спортивного хэтчбэка будет гибридный двигатель, в оснащении которого будет 1,6-литровый турбомотор. Остальные характеристики авто, сложно предугадать.

За разработку «заряженного» хэтчбэка Corolla GRMN будет отвечать подразделение Toyota Gazoo Racing. Сотрудники уже внесли в свои планы модель, однако не успели приступить к сборке, так как авто находится на стадии планирования.

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Автор - Татьяна Рязанская
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