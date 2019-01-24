Есть, чем удивить: Обновлённый Zotye Coupa расхвалила автоледи

Несмотря на то, что после рестайлинга российская версия «Купы» получила несколько спорных обновлений, кроссоверу всё равно есть, чем удивить.

В отличие от предыдущих версий, Coupa 2019 модельного года получила 1,6-литровый турбомотор, доработками которого занимались немецкие мастера, что должно позитивно повлиять на надежность и долговечность силовой установки. Из менее существенный изменений, отметить можно видоизмененную заднюю оптику и новый бампер, подчеркивающий оригинальные плавные линии китайского «клона» Porsche Macan.

Также выделить стоит безальтернативную 7-ступенчатую автоматическую КПП, которой заменили МКПП и «робота» DSG, на который многие жаловались за не самую стабильную работу. Но и без минусов не обошлось, основной из которых – стоимость передних галогеновых фар. За блок головной оптики придётся отдать целых 100 000 рублей, что недопустимо много при стоимости автомобиля в 1 200 000 рублей.

Ещё один недостаток – достаточно спорный, и заключается в том, что после рестайлинга Zotye Coupa лишилась выезжающей подножки. Посадка в автомобиль стала сложнее, но автоледи отметила, что при цене порожка в 80 000 рублей, данное решение можно назвать оправданным. Что касается управляемости, то здесь обошлось без сюрпризов: «По городу на Купе можно ездить с комфортом, который резко заканчивается при выезде на более-менее серьезное бездорожье. Но ведь никто и не обещал, что она по нему будет ехать!» – закончила девушка свой обзор.