В сети представили новый Skoda Kamiq

После длительной рекламной кампании чешский бренд Skoda презентовал свой новый кроссовер Skoda Kamiq, который ориентирован на европейского потребителя. В модельной линейке марки он расположится ниже Skoda Karoq и Skoda Kodiaq.

Публичный дебют новинки состоится 5 марта 2019 года в Женеве. Интересно, что новый Skoda Kamiq получит угловатый дизайн, но будет отличаться другим расположением фар, так как данные тонкие полоски являются дневными ходовыми огнями и поворотными указателями. Также новый паркетник обзаведется большими колесными дисками, размер которых составит 18 дюймов.

Новый Skoda Kamiq построили на платформе MQB, с использованием которой разработали новые Volkswagen Polo и Skoda Kodiaq. Под капотом новинки разместят бензиновый мотор объемом 1,0 литра с мощностью 95 и 115 «лошадок», 1,5-литровый 150-сильный двигатель и 1,6-литровый 115-сильный дизель. Они смогут работать в паре с 5- и 6-позиционными МКПП и 7-ступенчатым «роботом» с системой переднего привода.

В перечне опций нового Skoda Kamiq следует отметить камеру заднего обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент контроля за выходом из полосы движения, систему распознавания пешеходов, парктроники и ассистент автоматического торможения. В продажу новый «Камик» поступит к концу текущего года.