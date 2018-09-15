В сети опубликованы первые снимки нового SUV от Ford на базе Fiesta

Американский автогигант начал первые дорожные тесты своей ожидаемой новинки – компактного SUV на базе Ford Fiesta.

Данная модель должна стать заменой для Ford Ecosport, который не только устарел, но и провалился на рынке, потому производитель до сегодняшнего дня не особо баловал публику информацией о новом кроссовере. Шпионские изображения модели уже появились в сети, а индийский автомобильный портал успел создать рендерное изображение грядущей новинки.

Исходя из фотографий, Ford готовит к выходу небольшой, но очень практичный SUV, с большим дорожным просветом, внушительными колёсами и рейлингами. В планах бренда – создание конкуренции для таких популярных кроссоверов, как KIA Sportage и Hyundai Creta, а также прочих корейских SUV.

Под капотом безымянного кроссовера может оказаться 1,0-литровый 3-цилиндровый турбомотор, либо же полуторалитровый бензиновый «атмосферник». В качестве трансмиссии будут предложены 6-ступенчатая механическая или 6-диапазонная автоматическая коробка передач, привод же будет безальтернативно передним, с возможностью в будущем получить полный привод в более дорогих комплектациях.