Mercedes-AMG может разработать спецверсию гиперкара Project One, в рамках сотрудничества с Льюисом Хэмилтоном

Сегодня, 11:56 \\ Авто/Мото

Британский гонщик внёс несколько конструктивных предложений по модификации ещё невышедшего немецкого гиперкара.

О том, что конкретно Льюис Хэмилтон предлагает поменять в Mercedes-AMG One, пока не сообщается, однако у немецкого бренда нет причин отказывать ему в сотрудничестве, которое, помимо всего прочего, может стать хорошим инструментом для очередного пиара, готовящегося к выходу спорткара.

При этом гонщик «Формулы-1» заявил, что не будет ограничиваться исключительно внешними доработками, наподобие новых колес или шильдика, а планирует пойти дальше, чтобы дать необходимый ответ бренду Ferrari, который славится выпуском подобных спецверсий своих авто на фоне многочисленных побед в заездах Formula-1.

Стоит добавить, что Mercedes-AMG Project One будет выпущена в количестве 275 экземпляров, причём все они уже проданы по предварительному заказу – покупателей гиперкара не смущает тот факт, что на данный момент он представлен лишь в виде прототипа. Под капотом авто расположился 1,6-литровый, шестицилиндровый твин-турбо, который дополняет гибридная силовая установка, позволяя Project One «выжимать» более 1000 лошадиных сил.

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