Стоит ли покупать: О Renault Logan с пробегом откровенно рассказал эксперт

После ДТП французский седан вполне прилично выглядит.

Эксперт Максим Щелоков осмотрел подержанный французский седан Renault Logan. О том, что стоит ли покупать автомобиль после ДТП блогер рассказал в сети. В подкапотном пространстве осматриваемого «Логана» нет крышки блока предохранителей, а крыло и передняя панель были подвергнуты покраске, так их цветовые тона разительно отличаются друг от друга.

Сам капот «Логана» явно покрашен, а в моторном отсеке блогер отметил наличие мелких стеклянных осколков, которые перемешались с пылью и грязью. По всей видимости, данный Renault Logan пережил ДТП и эти осколки остались от разбитого лобового стекла. Следы аварии замечены и в других местах подкапотного пространства – это и загнутый уголок на левом крыле и несоответствие зазоров плоскостей.

Кузов «Логана» тоже изобилует разнотонной покраской, а на дверных стойках под уплотнителем блогер обнаружил следы шпатлевки и вторичной покраски. Это же ситуация повторяется и на задней двери. На центральной стойке блогер отметил не фирменный варочный шов и покраску. Также у «Логана» переваривали крышу.

Данный Renault Logan обошелся в 400 000 рублей. О том, стоит ли брать такой автомобиль, побывавший в ДТП, каждый решит для себя сам.