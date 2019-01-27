Стоит ли покупать: О Renault Logan с пробегом откровенно рассказал эксперт

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

После ДТП французский седан вполне прилично выглядит.

Эксперт Максим Щелоков осмотрел подержанный французский седан Renault Logan. О том, что стоит ли покупать автомобиль после ДТП блогер рассказал в сети. В подкапотном пространстве осматриваемого «Логана» нет крышки блока предохранителей, а крыло и передняя панель были подвергнуты покраске, так их цветовые тона разительно отличаются друг от друга.

Сам капот «Логана» явно покрашен, а в моторном отсеке блогер отметил наличие мелких стеклянных осколков, которые перемешались с пылью и грязью. По всей видимости, данный Renault Logan пережил ДТП и эти осколки остались от разбитого лобового стекла. Следы аварии замечены и в других местах подкапотного пространства – это и загнутый уголок на левом крыле и несоответствие зазоров плоскостей.

Кузов «Логана» тоже изобилует разнотонной покраской, а на дверных стойках под уплотнителем блогер обнаружил следы шпатлевки и вторичной покраски. Это же ситуация повторяется и на задней двери. На центральной стойке блогер отметил не фирменный варочный шов и покраску. Также у «Логана» переваривали крышу.

Данный Renault Logan обошелся в 400 000 рублей. О том, стоит ли брать такой автомобиль, побывавший в ДТП, каждый решит для себя сам.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

В сети представили новый Skoda Kamiq

После длительной рекламной кампании чешский бренд Skoda презентовал свой новый кроссовер Skoda Kamiq, который ориентирован на европейского потребителя. В модельной линейке марки он расположится ниже...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

УАЗ «Патриот» возглавил ТОП-5 автомобилей, которые ржавеют сразу после покупки

Эксперты подготовили подборку машин, которые очень быстро покрываются «рыжиками».

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

Брутальность зашкаливает: Озвучен ТОП-5 автомобилей для «настоящих мужиков»

Каждый автолюбитель знает, что все машины можно условно разделить на женские и мужские по...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ