Opel наконец-то возвращается на российский авторынок

Президент концерна PSA Карлос Таварес официально подтвердил появившиеся недавно слухи – немецкий бренд возвращается в Россию.

В рамках программы Push to Pass, являющейся частью доработанной маркетинговой стратегии концерна, планируется «завоевание» некоторых новых рынков, а также – восстановление влияния на старых, в число которых входит и Россия, которую Opel покинул 4 года назад. Карлос Таварес заявил, что развитие компании в Восточной Европе будет зависеть от нескольких основополагающих факторов – привлечение бизнес-партнеров, создание новых автомобилей, а также – разработка современных финансовых предложений.

Ответственным за развитие немецкого автогиганта на территории Евразии уже назначен Драган Неданович, который будет управлять филиалами бренда из главного офиса в Москве. Стоит добавить, что PSA предсказывает 5-процентный прирост на отечественном авторынке в 2019 году, что позволяет считать Россию – привлекательной средой для развития Opel, с большим потенциалом и отличными возможностями.