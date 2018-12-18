Битва компактных кроссоверов: Volkswagen Tiguan и Mitsubishi ASX «сразились» на бездорожье

Блогер продумал для зимней «дуэли» череду испытаний, которые должны были выявить основные сильные стороны популярных компактных кроссоверов.

Для начала, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi ASX посоревновались в гоночном заезде, и обзорщик Павел Меньших был убежден – оснащенный 150-сильным турбомотором «немец» без проблем одержит победу, но японскому SUV с таким же «атмосферником» удалось удивить экспертов. Из-за того, что стартовали они не с места, а со скорости в 60 км/ч, ASX до 100 км/ч постоянно отставал, но, набрав достаточную скорость – планомерно опережал своего конкурента.

Далее автомобили «сразились» между собой на суровом зимнем бездорожье, когда попытались несколько раз подняться на крутой пригорок. Благодаря отличной работе ABS, у Mitsubishi ASX не возникло никаких проблем с подъёмом, он словно хвастаясь «залетал» на заснеженные холмы, пока Tiguan медленно, но также верно взбирался на них. По итогу – ничья.

В финальном испытании Volkswagen Tiguan и Mitsubishi ASX должны были перетянуть друг друга на буксире, но у обоих внедорожников не вышло даже сдвинуть соперника с места. «У Mitsubishi ASX даже вариатор не перегрелся, хоть я педаль в пол несколько минут вжимал. Японец сумел удивить. Для своих денег – конкурентов у него фактически нет!» – восторженно резюмировал блогер.