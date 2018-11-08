Эксперты составили ТОП-5 причин не покупать авто с мощным двигателем

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Выбирая авто, многие автолюбители отдают предпочтение мощным силовым установкам. Автоэксперты исследовали рынок и решили составить ТОП-5 причин не покупать авто с мощным двигателем.

Во-первых, мощный двигатель это всегда высокая цена, а также дорогой транспортный налог на количество лошадиных сил. Второй причиной в ТОП-5 оказалась экономичность, вернее её отсутствие. Мощные моторы требует много топлива на каждые 100 км, поэтому вы станете частым посетителем АЗС.

Третьей причиной стал ресурс. Ни для кого не секрет, что мощные двигатели менее долговечны, то есть их ресурс заметно меньше из-за форсировки, которая и обеспечивает усиленную нагрузку. Таким образом, мощные версии лучше покупать новыми.

Четвертой причиной стало нарушение ПДД. Либо мощный мотор не понадобится, поскольку ограничение скорости на трассах 90 или 110 км/ч, а в городе и все 40/60 км/ч. Если же воспользоваться всей мощностью, то нарушений ПДД не избежать.

Замыкает ТОП-5 причин не покупать авто с мощным двигателем низкий уровень безопасности. Причиной все тот же азарт и желание использовать авто на полную. ПДД помогают избежать аварий, а нарушение скоростного режима самое распространенное.

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Автор - Татьяна Рязанская
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