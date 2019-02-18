Эксперт рассказал об обновленном кроссовере Renault Duster

Вскоре в России стартуют продажи обновленной версии кроссовера Renault Duster, который получил не только внешние изменения. Автоэксперт решил рассказал о рестайлинговых изменениях модели.

Под капотом Renault Duster остались прежние бензиновые объемом 1,6 и 2,0 литр на 114 и 143 «лошади», а также дизельный объемом 1,5 литра на 109 «лошадей». В паре 6МКПП, 5МКПП и коробка-автомат, полный привод. Из-за новой маркетинговой стратегии в России комплектации переименовали: Access, Life, Drive и Drive Plus.

В салоне Renault Duster станет удобнее, появится комплекс мультимедиа с рядом опций. Новый мультифункциональный руль получил трехспициевое исполнение с вставками их метала, который обит кожей. Кресла также получили новую обивку и серебристую прострочку, а в максимальном оснащении она комбинированная (экокожа и текстиль). Теперь система обогрева лобового стекла управляется отдельной кнопкой. В качестве штатной водитель получит получит Radio Connect.

Уже в марте обновленный кроссовер Renault Duster появится на рынке. Рестайлинговая модель получила диски Thema Gris Erbe на 16 дюймов. В списке оснащения числятся датчики давления в шинах, помощь при спуске и подъеме. В базе предусмотрены 2 подушки безопасности и бортовой компьютер.