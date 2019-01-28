Дёшево и сердито: О выборе подержанной иномарки в 2019 году рассказал эксперт

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

По мнению обзорщика, при бюджете в 400-800 тысяч рублей можно выбрать сразу несколько достойных иномарок на российской «вторичке».

Самыми дорогими из них предсказуемо окажутся различные «ВАГи», например – Volkswagen Polo или Skoda Rapid, «люксовые» комплектации которых можно найти за 800 000 рублей. В то же время у обоих моделей есть характерный распространенный недостаток, который особенно часто встречается у «Поло» – речь идёт о том, что «на холодную» поршень царапает стенки цилиндра, провоцируя задиры и, как минимум, предвосхищая дальнейшую замену всей поршневой, а то и чего похуже: «Капитальный ремонт тоже очень вероятен, причём все это случается ещё до 50 000 километров пробега».

Что примечательно, более качественный WAG в лице Skoda Octavia даже обойдется дешевле, примерно в 700 000 рублей – на неё ставится тот же 1,8-литровый турбомотор, но здесь уже конструкторы предусмотрели проблемы и доработали силовой агрегат. За те же деньги обратить внимание можно на KIA Ceed, но нужно очень тщательно подойти к выбору «корейца»: желателен пробег до 100 000 км и беспроблемные рулевая рейка с задним амортизатором.

Наконец, самыми дешевыми автомобилями в подборке эксперта Ильи Ушаева стали два японских «собрата» в лице Mitsubishi Lancer 10 и Subaru WRX. Их покупка обойдётся примерно в 400 000 рублей, но 80-100 тысяч нужно будет потратить на дополнительный ремонт моторов, которым свойственен «масложор» на больших пробегах. Зато WRX может похвастать «неубиваемой» подвеской и очень надежным полным приводом – одним из лучших в своём сегменте.

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