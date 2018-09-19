Французские разработчики удивили своим новым Peugeot 208

Сегодня, 11:36 \\ Авто/Мото

Французский бренд Peugeot представила свой новый хэтчбек Peugeot 208 через месяц после презентации Renault Clio. Публичный дебют новинки состоится в рамках Женевского автосалона в марте 2019 года.

В основу нового Peugeot 208 легла абсолютно новая архитектура. Интересно, что новый хэтчбек станет одним из привлекательнейших автомобилей в сегменте B. Новый «Пежо» обладает не просто красивым оформлением – благодаря глобальному рестайлингу небольшая французская модель перетерпела значительные изменения.

Согласно множеству шпионских фото, новый Peugeot 208 обзаведется внешним обликом от стильного фастбека Peugeot 508, благодаря чему модель не будет выглядеть скучной. Высокотехнологические решения, которые внедрят в Peugeot 208, придадут хэтчбеку современности.

Подкапотное пространство нового Peugeot 208 занимает бензиновый турбодвигатель объемом 1,2 литра с производительностью в 75 лошадиных сил. Кроме него предусматривается 1,5-литровый 100-сильный дизель. Оба мотора приводятся в действие 6-скоростной МКПП и 8-позиционной АКПП. Также не исключается и выход полностью электрической версии Peugeot 208e.

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Автор - Дмитрий Павличко
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