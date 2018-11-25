Седаны «отдыхают»: Эксперты озвучили ТОП-5 самых роскошных внедорожников

Всем известно, что существуют роскошные седаны, обладать которыми могут позволить себе только очень состоятельные люди. Но с ростом популярности машин SUV-сегмента, ряд автопроизводителей добавили роскоши и во внедорожники.

Эксперты озвучили ТОП-5 наиболее роскошных внедорожников. Прежде всего специалисты обратили внимание на немецкий Mercedes-Maybach G650 Landaulet, который обойдется от 500 00 долларов и выпушен тиражом в 99 единиц. Под капот этот «Мерс» получил 12-цилиндровый мотор объемом 6,0 литра с производительностью 630 лошадиных сил.

Вторую позицию подготовленного рейтинга занимает Rolls-Royce Cullinan, который обзавелся 12-цилиндровым 6,7-литровым 570-сильным агрегатом. Этот автомобиль обойдется от 320 000 долларов. ТОП-3 закрывает Lexani Motor Cars Cadillac Escalade, обладающий раздельными креслами, отдельным телевизором и светодиодным потолком. За него придется выложить 320 000 долларов.

В ТОП-5 вошли H&H Range Rover и Bentley Bentayga. Первый является совместным продуктом Jaguar Land Rover и британских оружейников из Holland&Holland с шикарнейшим салоном и специальным отсеком для оружия. За эту машину придется выложить 250 000 долларов. Второй стоит 200 000 долларов и оснащается 12-цилиндровым 600-сильным двигателем.