У него тоже есть недостатки: Минусы кроссовера Mitsubishi Outlander 2018 назвал блогер

Недочеты японского кроссовера не мешают ему оставаться популярным в России.

Блогер Denis Solomonov стал владельцем японского кроссовера Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска. Обо всех недочетах этого автомобиля он рассказал в своем видеоблоге.

Подкапотное пространство нового «Аутлендера» занимает двигатель объемом 2,0 литра, приводимый в действие вариатором CVT с полным приводом. Интересно, что этот мотор характеризуется большой надежностью, а вариатор автопроизводитель постоянно улучшает.

Что касается недостатков, блогер считает, что они у Mitsubishi Outlander тоже есть. В частности, это отсутствие подсветки на кнопках в салоне машины, из-за чего в темное время суток не видно их.

Кроме этого, блогеру не понравилось меню бортового компьютера, которое он назвал неудобным. В Mitsubishi Outlander при езде по пересеченной местности в морозную погоду слышится скрип кресел, а подогрев руля обеспечивает обогрев только боковых частей рулевого колеса, создавая еще один дискомфорт. Наконец, при отсутствии рейлингов в мороз отваливаются молдинги, а стеклоочистители в холодную погоду плохо функционируют из-за отсутствия подогрева зоны покоя дворников.

Блогер отметил, что в целом, Mitsubishi Outlander 2018 – вполне достойный автомобиль, однако его недостатки все же раздражают.