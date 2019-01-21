У него тоже есть недостатки: Минусы кроссовера Mitsubishi Outlander 2018 назвал блогер

Сегодня, 09:27 \\ Авто/Мото

Недочеты японского кроссовера не мешают ему оставаться популярным в России.

Блогер Denis Solomonov стал владельцем японского кроссовера Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска. Обо всех недочетах этого автомобиля он рассказал в своем видеоблоге.

Подкапотное пространство нового «Аутлендера» занимает двигатель объемом 2,0 литра, приводимый в действие вариатором CVT с полным приводом. Интересно, что этот мотор характеризуется большой надежностью, а вариатор автопроизводитель постоянно улучшает.

Что касается недостатков, блогер считает, что они у Mitsubishi Outlander тоже есть. В частности, это отсутствие подсветки на кнопках в салоне машины, из-за чего в темное время суток не видно их.

Кроме этого, блогеру не понравилось меню бортового компьютера, которое он назвал неудобным. В Mitsubishi Outlander при езде по пересеченной местности в морозную погоду слышится скрип кресел, а подогрев руля обеспечивает обогрев только боковых частей рулевого колеса, создавая еще один дискомфорт. Наконец, при отсутствии рейлингов в мороз отваливаются молдинги, а стеклоочистители в холодную погоду плохо функционируют из-за отсутствия подогрева зоны покоя дворников.

Блогер отметил, что в целом, Mitsubishi Outlander 2018 – вполне достойный автомобиль, однако его недостатки все же раздражают. 

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Автор - Дмитрий Павличко
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