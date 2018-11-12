Great Wall тестирует электрическую версию пикапа Great Wall Wingle 7

Сегодня, 08:21 \\ Авто/Мото

Китайская компания Great Wall начала тестировать новую версию своего пикапа Great Wall Wingle 7. Недавно на просторах интернета распространили первые шпионские фотографии новинки.

При просмотре обнародованных фото можно увидеть, что автогигант собирается представить электрический пикап. В плане внешности, новый Great Wall Wingle 7 подобен стандартному исполнению и только лишь на радиаторной решетке расположилась розетка для подзарядки аккумулятора. Также в салоне установлен электронный селектор автоматической трансмиссии. Остальные технические параметры новинки засекречены.

Следует напомнить, что в конце 2018 года Great Wall объявила о своей новой стратегии, согласно которой под этим брендом будут выпускать исключительно пикапы. Автогигант планирует к 2020 году выйти на продажи в 200 000 единиц и завоевать 40% китайского рынка пикапов.

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Автор - Дмитрий Павличко
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