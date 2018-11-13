В Нижнем Новгороде в гаражном кооперативе отец и сын собирают тракторы

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Инженеры-любители из Нижнего Новогорода начали собирать тракторы в гаражном кооперативе. Отец и сын предлагают компактную технику по доступной цене, которая справляется с уборкой снега не хуже заводских экземпляров.

Доступная цена и хороший функционал обеспечили большой спрос на тракторы ручной сборки. Кроме того, благодаря компактным габаритам коммунальные службы проявляют больший интерес к таким моделям.

Инженеры Минины из Нижнего Новгорода собрали трактор практически из отечественных запчастей. От жигулей ТС получил кузов, мосты и КПП, а цепи и звездочки позаимствовали у мотоцикла «Восход». В движение авто приводит китайский мотор.

Отец уже давно увлекается ручной сборкой машин, что теперь стало приносить прибыть. А теперь и сын разделил хобби. Коммунальные службы из Подмосковья, увидев ролик , заказали сразу шесть экземпляров. Меньше чем за пару месяцев инженеры-любители собрали два трактора на заказ.

Что касается коммунальных служб в Нижнем Новгороде, то они не заинтересованы пока в изобретении Мининых. Если сравнить технику с иностранной, которая обходится в 2 млн рублей, то эти предлагают по 70 000 рублей. Вскоре семья намерена представить модификацию для сельского хозяйства.

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Автор - Татьяна Рязанская
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