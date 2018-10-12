«Из грязи в князи»: Эксперт рассказал о новом кроссовере Chery Tiggo 4

Разочарованный опытом тест-драйва многих предыдущих моделей бренда, эксперт решил протестировать новенький Chery Tiggo 4 и выяснить, удалось ли производителю исправить ошибки предшественников.

Эксперт с канала «Кузница Тест Драйва» рассказал, что новый Chery Tiggo 4 не похож на другие автомобили – вероятно, причиной послужило то, что он построен на базе совершенно нового модуля T1X. Для обзора блогер взял максимальную комплектацию кроссовера Luxury со связкой в виде 1,5-литрового турбированного двигателя на 147 л.с. и 210 Нм, а также «робота» с двойным сцеплением. Цена такой модели – 18,9 тысячи долларов.

Обзорщик оценил, что двери кроссовера закрываются мягко, но уверенно, без характерного для старых моделей жестяного звона. Порадовало блогера и отсутствие специфического запаха в салоне. «Я помню те времена, когда на тест-драйвы попадали такие «Чери», что в них садиться было страшно – даже с улицы я чувствовал жесткий, едкий запах», – поделился воспоминаниями эксперт. По его мнению, в этом плане Chery Tiggo 4 действительно выбрался «из грязи в князи».

Выведя «китайца» на дорогу, обзорщик заявил, что заявленных мощностей двигателя вполне хватает для комфортной городской езды по городу и даже небольших обгонов – свои максимальные 210 Нм «Чери Тигго» тянет уже на 1750 оборотах/мин.

К управлению роботизированной трансмиссией в Chery Tiggo 4 блогеру пришлось приловчиться: коробка ведет себя своевольно и выдает не совсем предсказуемые газовки и заминки во время переключений – но справедливости ради стоит сказать, что это характерно для более активного движения и нижних передач.

Подвеску кроссовера эксперт назвал комфортной – автомобиль спокойно справился с преодолением различных дорожных неровностей, не доставив дискомфорта владельцу. Однако, несмотря на заявленный клиренс в 171 см, обзорщик отметил, что с серьезным бездорожьем «китаец» может не справиться.

Недоволен остался эксперт расходом горючего: при том, что испытать Chery Tiggo 4 во время особенно активной езды ему не удалось, показатели бортового компьютера все равно составили почти 10 л на сотню километров.