Первые «ГАЗель Next» с удлиненной базой поступают уже к дилерам

На просторах интернета появилась информация, что компания «Группа ГАЗ» начала отгружать дилерам удлиненную версию своего микроавтобуса «ГАЗель Next. На рынке новинка должна появиться в марте нынешнего года.

Новый микроавтобус получил заводскую маркировку ГАЗ-A65R52. Самой первой компанией, которая получила первые партии данных микроавтобусов стал дистрибьютор «Группы ГАЗ» в Беларуси» - фирма «ЗападГАЗавтосервис».

Основной спецификой новинки выступает существенно увеличенная колесная база и задний свес, а длина машины превысит 7 метров. Масса длиннобазной «ГАЗель Next» составит 4,6 тонны, а под капот микроавтобус получит единственный турбодизель объемом 2,8 литра с производительностью 150 лошадиных сил. Салон нового авто будет рассчитан на 22 места. Бензиновые модификации для удлиненной «ГАЗель Next» не предусмотрены.