В Минпромторге подтвердили, что Aurus Senat скоро встанет на конвейер

Прошло немногим больше недели с тех пор, как дилерские центры стали принимать предзаказы на автомобили бренда Aurus, но министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявляет, что они уже насчитываются несколькими сотнями и покрывают производственные возможности на два года вперед.

По словам министра, в серийную сборку совсем скоро будут запущены лимузин и седан Aurus Senat. Также уже неоднократно заявлялось, что к презентации и испытаниям готовят минивэн Aurus Arsenal и внедорожник Komendant.

Мантуров добавил, что высокий приоритет в производстве люкс-автомобилей Aurus отдается экспорту – есть планы по завоеванию как европейского рынка, так и азиатского, и ближневосточного.

Министр уверен, что используемые в разработке международные стандарты и стилевые решения автомобилей бренда позволяют быть уверенными в том, что марка Aurus сможет достойно соперничать с другими мировыми автомобильными брендами класса «люкс».