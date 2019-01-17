«УАЗик за $70 000»: Культовый внедорожник Land Rover Defender 110 впечатлил автоэксперта

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

По словам обзорщика, он нередко катается на действительно хороших автомобилях, но ни один из них не вызывал у него такой восторг, как «Дефендер».

Ведущий YouTube-канала Sumy Racing Team в свежем обзоре рассказал о Land Rover Defender 110 в юбилейном варианте исполнения. Речь идёт о машине 2008 года с пробегом около 160 000 км. Основными её отличиями от стандартной модели стали серебристая радиаторная решётка, светодиодные фары и спортивные сидения-ковши в салоне.

Блогер не случайно назвал этот автомобиль «УАЗиком за $70 000», ведь в «Дефендере» сохранилось немало архаичных решений. Так, боковые зеркала приходится регулировать вручную, а на заднем ряду вместо привычных сегодня электростеклоподъёмников предусмотрены «весла».

Вместе с тем именно такие черты вкупе с впечатляющей надёжностью и превосходными «навыками» модели на бездорожье, она может дарить сильные эмоции. Как признался эксперт, салон Land Rover Defender «взрывает мозг» простотой.

Автомобиль сложно назвать комфортным, о безопасности также не приходится говорить, ведь в машине нет ни одной подушки безопасности. Вместе с тем внедорожник получил передние сидения с подогревом, а также обогрев лобового и заднего стекол.

Под капотом разместился 2,4-литровый «турбодизель» мощностью 112 л. с., который сочетается с 6-скоростной «механикой» и постоянным полным приводом. Авто также может похвастаться «понижайкой» и механической блокировкой межосевого дифференциала.

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