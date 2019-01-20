Брутальность зашкаливает: Озвучен ТОП-5 автомобилей для «настоящих мужиков»

Каждый автолюбитель знает, что все машины можно условно разделить на женские и мужские по параметрам, оформлению и гамме цветов. Эксперты подготовили ТОП-5 лучших авто для «мужиков» в честь прошедшего Дня Защитника Отечества.

Возглавил созданный рейтинг немецкий премиальный внедорожник Mercedes-Benz G-Class, обладающий первозданной аутентичностью и брутальным квадратным дизайном. Культовый автомобиль снабдили прогрессивными технологическими решениями, а сама машина считается самой «мужской».

На второй позиции разместился Hummer H2, отличающийся внушительными размерами и считающийся одним из самых суровых машин нынешнего столетия. ТОП-3 закрывает Cadillac Escalade, который использовался высшими чиновниками и популярными звездами.

В ТОП-5 вошли Jeep Wrangler и Toyota Land Cruiser. Первый обладает традиционным «мужским» дизайном и позиционируется как превосходный семейный автомобиль. Второй является фактически мечтой любого мужчины, благодаря своей проходимости и надежности.