УАЗ «Патриот» возглавил ТОП-5 автомобилей, которые ржавеют сразу после покупки
Некоторые автомобили начинают ржаветь уже через несколько лет активного использования. Эксперты подготовили подборку машин, которые очень быстро покрываются «рыжиками».
Возглавил этот рейтинг российский внедорожник УАЗ «Патриот», который очень популярен в России, но и по скорости появления ржавчины ему нет равных. После покупки автомобиль необходимо подвергнуть антикоррозийной обработке. Вторую позицию занимает Lifan X60, но здесь даже антикоррозийная обработка бессмысленна.
ТОП-3 закрывают автомобили LADA, у которых ржавеют элементы подвески и оборудование, скрытое под капотом. На четвертом месте числится французский кроссовер Renault Duster, у которого быстро ржавеет ходовая часть и кузовные детали Первую пятерку закрыл китайский Geely Emgrand X7, который приглянулся россиянам ценой и технологичностью, но оттолкнул кузовом, который боится влаги.