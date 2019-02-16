«Можно покупать»: Честный отзыв о подержанном Mazda CX-5 записал эксперт

Даже в подержанном виде японский кроссовер не теряет популярности.

Ведущий YouTube-канала «Автоподбор43» более подробно ознакомился с состоянием японского подержанного кроссовера Mazda CX-5. Честный отзыв о данном автомобили эксперт записал в своем видеоблоге.

В плане внешности у Mazda CX-5 не наблюдалось ни сколов, ни «рыжиков», но все же отдельные элементы кузова подверглись покраске. Задний бампер японского кроссовера не входит в паз.

Салон подержанного Mazda CX-5 обладает потертым рулем, но все же состояние его хорошее. Все системы автомобиля сохранили хорошее состояние и исправно работают. Под капотом Mazda CX-5 с пробегом все чисто и опрятно, а также имеются оригинальные наклейки. Все комплектующие в подкапотном пространстве Mazda CX-5 оригинальные.

Однако не обошлось и без изъянов – сбоку блогер заметил подтек краски и деформацию лонжерона. Несмотря на недостатки, Mazda CX-5 – вполне хороший автомобиль, считает блогер. «Можно покупать», - завершил свой обзор эксперт.