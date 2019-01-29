900 тысяч за один лишь «автомат»: Оправдана ли покупка KIA Rio без ряда полезных опций

Блогер направился в автосалон, чтобы осмотреть KIA Rio в комплектации Comfort с ценником в 889,9 тысяч рублей и сделать вывод, стоит ли брать машину по такой стоимости только за то, что у неё есть «автомат».

Автор канала VsyakoRazno рассказал, что почти за 900 тысяч дилеры предлагают «Рио» в красном цвете кузова с двигателем 1.6, 129 «лошадями» и 6-ступенчатой автоматической КПП. Начав обзор с внешнего облика автомобиля, блогер отметил, что многие детали выполнены из пластика – подкрылки и накладка на передний бампер. Огорчило автора отсутствие парктроников, а также камеры заднего вида и кнопки, открывающей багажник сзади. стальные 15 '' диски

Салон блогеру скорее понравился, чем нет: KIA Rio смогла похвастаться системой курсовой устойчивости ESP, подсветкой, датчиком давления в шинах, регулировкой наклона фар, подогревом сидений, заднего стекла и руля, кондиционером и розетками для USB. Также он проверил ручную регулировку сидений, качество отделочных материалов, регулировку рулевого колеса.

При этом автор отметил, что массу полезных функций KIA Rio всё же не может предложить, а именно навигационную систему с большим дисплеем, климат-контроль, подлокотник с боксом, «приборку» SuperVision и упомянутые выше парктроники и камеру заднего вида. Даже в «люксовой» комплектации за 914,9 тысяч рублей можно довольствоваться лишь климат-контролем, передней противотуманной оптикой и ходовыми огнями на светодиодах. Поэтому, по словам блогера, один лишь надёжный «автомат» покупку KIA Rio по цене около 900 тысяч не оправдывает.

Большая часть комментаторов, однако, автора не поддержала: «Смысл в самом автомобиле, качестве, культуре производства автомобиля. Зачем ради многих плюшек покупать некачественный автомобиль (АвтоВАЗ)?», «На KIA года четыре без проблем можно откатать и продать за нормальную сумму, 2-й владелец возьмёт с гарантией ещё на годик, а кому вы Vesta с «роботом» и гнилым глушителем впарите».