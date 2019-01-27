Новый седан Hyundai Sonata останется без традиционного рычага КПП

Сборка нового корейского седана Hyundai Sonata начнется с 15 марта текущего года, а через месяц в Нью-Йорке пройдет официальная презентация авто.

Недавно на просторах интернета распространили новейшие фотоснимки Hyundai Sonata следующей генерации. Фотографии были запечатлены во время тестовой сборки на заводе компании в Южной Корее.

При просмотре фото стоит отметить, что новый Hyundai Sonata обзаведется полностью переделанной задней частью с модными задними осветителями, а кузов новинки теперь будет похож на купеобразный седан Hyundai Lafesta. Также в седане не будет ставшего привычным рычага селектора трансмиссии, на смену которому придут три кнопки выбора режима КПП.

Подкапотное пространство нового Hyundai Sonata займут 2- и 2,5-литровые турбодвигатели с производительностью 250 и 280 «лошадок». Они смогут функционировать в тандеме с 7-позиционным «роботом». Также свет увидит и гибридная версия «Сонаты». На рынке Hyundai Sonata 2020 модельного года появится в мае нынешнего года.