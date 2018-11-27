В Сети появился снимок нового Porsche 911 Turbo без камуфляжа

В Сети неожиданно опубликовали первый снимок реального Porsche 911 Turbo 2020 модельного года, не спрятанного под камуфляжем.

Первая фотография новинки появилась в социальной сети Porsche 911 Turbo на страничке пользователя Тодда Шляйхера. Он выложил снимок нового спорткара, снятого в полуобороте с левого заднего ракурса и отзеркалил фото для коллажа.

Как выглядит передняя часть Porsche 911 Turbo по этому снимку не увидеть, но сзади уже можно рассмотреть квадратную форму наконечников выхлопа и более мощный дизайн окрашенного в серый «металлик» кузова по сравнению с предшественником.

Подробности технического оснащения автомобиля не сообщаются – говорят лишь, что новинка получит 2-цилиндровый двигатель объемом 3,8 литра с более высокими показателями мощности, чем у нынешнего варианта спорткара.

Вероятно, появление фотографии Porsche 911 Turbo даже без камуфляжа в Интернете означает, что компания готовится представить его официально уже совсем скоро – на мотор-шоу в Женеве.