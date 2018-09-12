«Несколько раз заглох»: Блогер поделился впечатлениями от поездки на дизельном Renault Kadjar

Блогер сделал обзор обновлённого Renault Kadjar 2019 года с дизельным мотором и провел его тест-драйв в зимних условиях.

Обзор новинки появился на канале «Первый Автомобильный». Как отметил блогер, внешне обновлённый Renault Kadjar ничем существенно не отличается от дорестайлинговой версии – разве что стала чуть шире решетка радиатора, чуть иначе оформлены противотуманная оптика и нижний бампер.

Для теста блогеру досталась максимальная комплектация Renault Kadjar 2019 стоимостью порядка 30 тысяч долларов, которая предлагается в связке с с 1,6-литровым дизельным двигателем мощностью 130 л.с., полным приводом и механической коробкой передач.

Объем багажника остался тот же – 470 л, однако задние пассажирские сиденья можно сложить и таким образом увеличить багажный отсек. В салоне появилась новая комбинированная обивка из ткани и кожи, но за дополнительную плату можно заказать и полностью кожаный салон. Мультимедийный комплекс стал еще более удобным, функциональным и красивым. Также есть панорамная крыша, а в заднем ряду имеются два USB-порта для зарядки гаджетов и дефлекторы обдува.

В системе полного привода нового Renault Kadjar имеется отдельный режим монопривода. Это значит, что на сухой дороге, например, летом, когда полный привод совершенно не нужен, его можно отключить, переключившись на монопривод. А при скорости до 40 км/ч в «Каджаре», как и во многих кроссоверах, работает режим Lock, распределяющий крутящий момент 50 на 50 между передней и задней осями.

Далее обзорщик перешел к дорожному тесту авто. По его словам, дизельный «Рено» показался ему «слабо тянущим с низов» и имеющим до 1500-1700 оборотов очень вялый подхват «как для дизеля». Автор признался, что несколько раз даже заглох на этой машине. Но раскрутившись до 2000 оборотов, можно заметить совершенно противоположную картинку, хороший подхват и динамику.

Блогер похвалил наличие у Renault Kadjar системы обозора на 360 градусов и кругового парктроника, который видит препятствия даже по бокам от автомобиля.

Расход топлива у «Каджара» составил 8 л на 100 км.

Обзорщик отметил, что главным конкурентом Renault Kadjar на авторынке является Nissan Qashqai, который очень похож на него технически и функционально, но при этом предлагает больше модификаций.