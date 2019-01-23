Особенности нового кроссовера Toyota RAV4 2019 раскрыл блогер

Пока новый кроссовер не вышел на российский рынок, но уже продаётся в США. Обзорщик раскрыл особенности долгожданной новинки.

Блогер с YouTube-канала LAMPA попросил помощи у своего приятеля из США, чтобы снять обзор на новый Toyota RAV4 2019 года. Предоставленный дилером автомобиль приводится в движение 184-сильным бензиновым мотором объёмом 2,5 литра. В паре с ним работает гидротрансформаторная автоматическая коробка на восемь передач.

Новый кроссовер в сравнении с предшественником кажется более серьёзным и агрессивным. В салоне на центральной панели разместился 7-дюймовый дисплей. Уже в базовой версии автомобиль получил систему предупреждения столкновений. Также модель получила Wi-Fi и поддержку AppleCarPlay, а для отделки салона были применены материалы более высокого качества.

Нынешний Toyota RAV4 построен на платформе, появившейся 13 лет назад. Автомобиль 2019 модельного года получил новую платформу TNGA, уже использовавшуюся на Camry, Prius и C-HR. У нового RAV4 также стал больше клиренс. У разных версий он может колебаться в диапазоне от 200 до 220 мм.

Блогер подчеркнул, что до России доберётся далеко не тот же самый RAV4, что предлагается американцам. В частности, на российский рынок не выйдет гибридный вариант исполнения. Вместо АКПП кроссовер получит вариатор. При этом японский производитель решил отказаться от версий с «механикой» и дизельными моторами.