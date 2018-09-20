Представлены свежие фото новой LADA Vesta FL

Компания «АвтоВАЗ» продолжает работать над обновленной версией LADA Vesta FL, которую еще не успели вывести на дорожные тесты. В сети опубликовали свежие снимки модели, где показали новые элементы.

В соцсети «ВКонтакте» опубликовали два фото, на которых показали новый дизайн боковых зеркал, а также блок управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами. Специалисты уверены, что эти элементы принадлежат одному из четырех пилотных экземпляров, которые Научно-технический центр производителя намерен тестировать на дорогах.

Помимо нового дизайна наружные зеркала получили электронную функцию складывания. Отметим, что обновления не закончатся на этих элементах. Ранее были представлены сведения о LADA Vesta FL.

В интерьере модели появится другая передняя панель, карты дверей и центральный тоннель. Кроме того, переработанный экран комплекса мультимедиа с «парящим» дисплеем. Другой селектор МКПП, беспроводная зарядка, ручка переключения режимов движения LADA Ride Select и электронный ручник.