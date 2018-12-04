«Шокирующий результат»: Блогер организовал гонку между Mazda CX-5 и Mercedes-Benz ML 350

Блогер организовал гоночное противостояние по шоссе, где сравнил Mazda CX-5 и Mercedes-Benz ML 350.

Блогер с канала Auto VRN отметил, что результат этого соревнования был особенно интересен, поскольку в нем участвовали автомобили разного класса, с разными мощностями и разными моторами. А именно: 3-литровый турбодизель у Mercedes-Benz с 258 л.с. и 620 Нм крутящего момента и 2,5-литровый «атмосферник» у Mazda с 194 л.с. и 257 Нм крутящего момента. У обоих тип трансмиссии – «автомат».

Первый же заезд показал, что «Мазда» уверенно вырывается вперед. Во время второго заезда ситуация повторилась: CX-5 держалась на три корпуса впереди «Мерседеса» на скорости 160-170 км/ч. С повышением скорости до 180 км/ч дистанция между автомобилями стала сокращаться, и только разогнавшись до скорости 200 км/ч, Mercedes-Benz ML 350 сумел обогнать «японца».

Третий и четвертый заезд показал абсолютно то же самое, что и второй. А вот на пятом заезде «Мазде» не удалось стартовать так же резво, и уже на скорости 160 км/ч «немцу» удалось держаться на пол корпуса впереди.

Шестой заезд показал, что на 120 км/ч Mazda CX-5 вновь попыталась обогнать Mercedes-Benz ML 350, но с повышением скорости не смогла удержать позицию.

Замеры показали, что до 100 км/ч «мерс» разогнался за 8,1 секунды, а дистанцию в 402 метра проехал за 15,76 секунды. «Мазда» же показала результат в 7,66 секунды и 15,51 секунды соответственно.

Блогер подытожил, что «результат шокирующий»: Mazda CX-5 в этом соревновании разбила все мифы в пух и прах и до 180 км/ч держалась более чем уверенно. Поэтому в городских условиях, по словам автора, «японец» будет ехать значительно быстрее и проиграет «немцу» только на трассе на больших скоростях. Mercedes-Benz ML 350 же хорош тем, что после 100 км/ч едет совершенно стабильно, плавно разгоняется, переходы не чувствуются.

В комментариях, однако, в чистоте эксперимента усомнились, заподозрив Mazda CX-5 в дополнительной прокачке. «В жизни стоковая Мазда сх5 не поедет 7.6 против заявленных 9», «Назовите хоть один автомобиль в истории, который едет на 1,4 с. быстрее паспорта», «Это чип как минимум!» – стали спорить пользователи.