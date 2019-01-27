Китайский кроссовер Haval F7 превзошел по продажам Volkswagen Tiguan

Новый китайский кроссовер Haval F7, который совсем скоро появится у российских дилеров, побил рекорд продаж на домашнем рынке.

За прошлый месяц Haval F7 занял почетное место в рейтинге 10 наиболее продаваемых автомобилей сегмента SUV (15 000 реализованных экземпляров), чем подвинула в списке Volkswagen Tiguan, который купили только 14 000 китайцев.

Российские автодилеры выдвинут Haval F7 на продажу в один из весенних месяцев текущего года. Серийное производство модели уже запущено на местном заводе Haval под Тулой.

Цены на российскую версию кроссовера еще не объявлены, но в Китае за базовую комплектацию придется отдать 109000 юаней, или 1,064 млн рублей. А за топовую модификацию – 14900 юаней, либо 1,455 млн рублей.

В эту цену входит богатое оснащение в виде светодиодной оптики, системы мультимедиа с большим сенсорным экраном, системы кругового обзора, кожаной отделки салона, круиз-контроля и других опций. Под капотом Haval F7 находятся 1,5-литровый либо 2-литровый турбодвигатель с мощностью в 150 и 190 лошадиных сил. В тандеме с ними работает 7-ступенчатый «робот».