В Индонезию привезли рестайлинговый компактвэн Honda Mobilio

Японская марка Honda привезла в Индонезию рестайлинговый компактвэн Mobilio по старой цене – от 194 млн рупий или 900 000 рублей. Новинка получила не только переработанную внешность, но и ряд технических изменений.

Honda Mobilio обзавелась встроенными противотуманками и новой матрицей LED-фонарей, также компактвэн получил другие бампера, переработанную решетку радиатора с хромированной вставкой в базе и черной в спортивном исполнении RS. В продажу поступит двухцветное исполнение модели.

Что касается салона компакт-кросса, то была установлена другая передняя панель, доработана графика приборной панели и появился другой селектор климат-контроля. В максимальном исполнении пассажиры получат комбинированную обивку кресел.

В списке оснащения Honda Mobilio числится другой восьмидюймовый мультимедийный комплекс, аудиокомплекс с шестью динамиками, EBD, система стабилизации, кругового обзора, шторки и подушки безопасности, а также антиморозная система тормозов. Спортивная версия RS получила также помощь при спуске и подъеме и уникальные 17-дюймовые диски. Honda Mobilio оснащен 1,5-литровым атмосферником на 118 л. с., в паре с МКПП и вариатором, а также передний привод.