KIA Cerato 2019 получил новый дизайн и сверхэкономичную версию

В Сеть попали снимки нового KIA Cerato, предназначенного для китайского рынка, главным обновлением которого станет не просто новый дизайн, а и сверхэкономичный силовой агрегат.

Гибридная силовая установка от Hyundai Ioniq представляет собой бензиновый мотор объемом в 1,6 л, электродвигатель и комплект батарей, что позволит выдавать до 160 лошадиных сил. Одного электрического заряда должно хватить на 50 километров движения. Сообщается, что новинка будет расходовать всего 3,4 л горючего на 100 км.

Внешние обновления KIA Cerato пока сложно оценить из-за камуфляжной маскировки, но эксперты утверждают что они незначительны и в основном коснулись лишь рисунка задней оптики.

Стоит отметить, что название по названию Cerato автомобиль известен нам в России. В США модель носит имя KIA Forte, а собственно в Китае и Южной Корее – это KIA K3.

Производство обновленной модели уже запущено, и KIA Cerato/K3 будет доставлена в дилерские центры уже в июне 2019 года. Стоимость новинки пока неизвестна. В России же пока можно приобрести стандартную версию Cerato по цене от 1,071 млн рублей.