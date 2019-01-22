Пересел с «Соляриса»: Всю правду о Renault Megane рассказал автовладелец

Французский хэтчбек превосходит корейский седан по технологическому оснащению и комфортабельности.

Блогер с канала GLINJ приобрел французский хэтчбек Renault Megane. Всю правду об этом автомобиле эксперт рассказал на просторах интернета.

Французский хэтчбек Renault Megane обладает привлекательным внешним обликом – блогер отметил, что он даже чем-то похож на спорткар. Интересно, что эксперт стал обладателем «Мегана» в максимальной комплектации. Во внешности французского хэтчбека блогер отметил обилие хромированных компонентов и приятный цветовой оттенок.

Салон Renault Megane обшит высококачественной кожей, а привлекательности внутреннему дизайну добавляют металлические ручки. Руль в «Мегане» обладает электроусилителем, а также автомобиль оснастили шестью подушками безопасности и качественной аудиосистемой. Также машину оснастили климат-контролем, системой бесключевого доступа, парктроником и подогревом передних сидений. Однако, «француза» лишили круиз-контроля.

Подкапотное пространство рассматриваемого «Мегана» занимает надежный 1,6-литровый мотор с производительностью 106 лошадиных сил, работающий в паре с МКПП. Расход топлива на Renault Megane на 100 км составляет 8,6 литров. С места Renault Megane трогается резво, а дорогу «француз» держит очень хорошо. Шумоизоляция во французском хэтчбеке довольно неплохая, что исключает посторонние звуки в салоне машины при езде. Тормоза во французском хэтчбеке отличные, заметил блогер.

За подержанный Renault Megane в России придется выложить 475 000 рублей, но можно отыскать экземпляры и подешевле. В целом, блогер остался доволен автомобилем.