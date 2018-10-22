Против Uber: Daimler и BMW объявили о создании альянса

Концерн Daimler и компания BMW объявили о создании нового проекта, который должен потеснить на рынке компании, подобные Uber. Такой информацией поделились обозреватели специализированных изданий.

Интересно, что в совместный проект обеих немецких ведущий компаний инвестируют около 1 000 000 000 долларов. Оба бренда будут финансировать общую программу в равных долях. В состав новой компании войдут каршеринговый сервис Car2Go от Daimler и каршеринговые операторы от BMW – DriveNow, ParkNow и ChargeNow.

Указанное предприятие сможет выполнять услуги аренды авто, наем водителей, подзарядку электрокаров, поиск парковок и прокладывание пути. Харальд Крюгер, который руководит BMW отметил, что в скором времени в автопарке баварской компании появятся автономные электрокары, которые способны будут взаимодействовать с другим транспортом.