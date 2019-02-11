Российское производство молодежных кроссоверов Haval F7 и F7x стартует весной этого года

Тульское предприятие Haval будет готово начать сборку новых моделей китайского бренда уже в апреле-мае.

На данный момент известно, что в первое время будет налажен выпуск молодежного кроссовера F7, а его «собрат» в лице кросс-купе Haval F7x присоединится к нему уже в ближайшем будущем. С января в Туле идут тестовые сборки кроссовера – компания оценивает производственные мощности завода и уровень подготовки сотрудников.

Предполагается, что предприятие китайского автогиганта сможет выпускать до 150 000 экземпляров Haval F7 ежегодно, потому, в случае старта массового производства новых моделей бренда в Поднебесной, речь может идти о практически синхронном запуске сборки новинок на заводе в Туле. Об этом рассказал исполнительный директор компании «Хавейл Моторс» Жером Сего, заявив, что на российский рынок у них большие планы – останавливаться на производстве двух моделей кроссовера Haval не собираются.

Стоит добавить, что слухи ходили о возможном старте процесса сборки в России лишь внедорожника Haval F7, потому анонс скорого начала производства молодежного кроссового купе F7x стал для публики большим сюрпризом.