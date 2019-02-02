Компания Cupra покажет в Женеве свой первый гибридный кроссовер Formentor

На Женевском автосалоне уже через неделю должна состояться презентация первой самостоятельной разработки компании Cupra в лице электро-кроссовера Formentor.

Столь необычное название автомобиль получил в честь одноименного мыса в Майорке, который так и называют «место встречи ветров». Cupra, окончательно обособившись от испанского автогиганта Seat, решила начать свой самостоятельный путь именно с кроссовера, поскольку SUV-сегмент сейчас как никогда популярен на рынке. Впрочем, компания Seat всё равно поучаствует в производственном процессе Cupra Formentor.

Внешность концепта гибридного кроссовера, по задумке создателей, должна объединить в себе лучшие черты SUV и спорткара, к последнему стоит отнести стильную заднюю оптику, вытянутую во всю ширину кузова и длинный спойлер, удачно дополняющий купеобразный облик новинки. Отделку интерьера выполнят в коже двух цветов, а в качестве мультимедийного комплекса предложат большой сенсорный экран головного устройства с интегрированной навигацией.

Приводить Cupra Formentor в движение доведётся 245-сильной силовой установке, которая включит в себя турбированный двигатель, электромотор и аккумуляторный блок. На одной лишь электротяге гибридный кроссовер сумеет преодолевать до 50 километров при предельной скорости в 40 км/ч.