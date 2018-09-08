Представлен обновленный кроссовер Volvo XC90

Шведы обновили свой флагманский кроссовер Volvo XC90. Машина 2020 модельного года наделена системой рекуперации кинетической энергии при торможении и другим функционалом.

Volvo XC90 2020 оснащен дополнительными системами активной безопасности, новой экономичной силовой установкой, в которой расход топлива сокращен на 15%. Кроме того, автомобиль наделен новой системой мультимедиа с поддержкой Android Auto.

С обновлением кроссовер Volvo XC90 получил иную решетку радиатора, другие колесные диски. Также у кроссовера появилась шестиместная версия. Обновленный Volvo XC90 станет на конвейер в мае нынешнего года. Машина будет производиться в округе Торсланда, Швеция.

Напомним, в России предлагается дизельная 235-сильная версия кроссовера Volvo XC90. Кроме того, в РФ можно купить машину с бензиновыми двигателями на 249 и 320 л.с., а также с гибридным агрегатом, в котором 320-сильный ДВС сочетается с 87-сильным электромотором. Для всех версий машины предусмотрен полный привод. Стоимость авто составляет от 4 279 000 до 8 670 000 рублей.