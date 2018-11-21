Volkswagen представил публике новое поколение микроавтобуса Multivan T6,1

Для первой генерации минивэна, вышедшего ещё 4 год назад, немецкий бренд подготовил существенное обновление.

Название T6,1 намекает на то, что это не полноценная новинка, а лишь модель, перенесшая глубокий рестайлинг, однако в то же время модификаций что в дизайне, что в интерьере, у автомобиля действительно много, микроавтобус практически полностью преобразился. Выражается это в том числе и в бело-оранжевом цвете кузова, который ранее был недоступен в стандартной цветовой палитре.

В экстерьере отметить стоит появление новой оптики и бамперов, а также заметно похорошевшую радиаторную решетку, которая теперь выглядит достаточно самобытно. Большие изменения коснулись и интерьера минивэна, где появилась полностью электронная «приборка», доработанная передняя панель и оригинальная обшивка дверей, выполненная из дорогого, качественного пластика. В более дорогих комплектациях Volkswagen Multivan T6,1 можно оснастить ещё и новой мультимедийной платформой с поддержкой 4G и голосовым управлением.

Что касается моторной гаммы, то здесь стоит отметить 2,0-литровый турбодизель, доступный сразу в нескольких силовых исполнениях. Трансмиссия – безальтернативный 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.