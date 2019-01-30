Возрожденная Hispano Suiza представила новый суперкар

В начале марта стартует автосалон в Женеве, где будет представлено множество новинок. Автомобильный бренд Hispano Suiza заявил о своем возрождении представив новый суперкар Maguari HS1 GTC, дебют которого состоится на мероприятии.

Уже сейчас марка раскрыла основные данные о модели Hispano Suiza Maguari HS1 GTC и опубликовала фото, однако дебют состоится только в начале марта в Женеве. По предварительным данным суперкар обойдется в 2,2 млн евро или 163,5 млн рублей. Тираж новинки ограничат 300 экземплярами.

Название новинка получила в честь американского аиста, поэтому на кузов нанесли ряд изображений птицы. Hispano Suiza Maguari HS1 GTC выполнили из карбона. Сердцем модели стал мотор V10 объемом 5,2 литра, который на Lamborghini Huracan и Audi R8 выдает 540 и 610 л. с. Суперкар Hispano Suiza Maguari HS1 GTC почти готов, поэтому первые покупатели получат новинку уже до конца года.