«Крузак не нужен!»: Впечатлениями от внедорожника KIA Mohave поделился блогер

Рестайлинговый корейский внедорожник, убеждён блогер, может составить прославленному «японцу» серьезную конкуренцию.

Причин так думать у блогера с канала Cooper Cars целый ряд: начиная от современного дизайна до отличной управляемости и динамики KIA Mohave, но главным достоинством на фоне жутко дорогого Toyota Land Cruiser Prado безусловно является стоимость автомобиля. В максимальной комплектации, включающей в себя панорамный люк, множество различных подогревов, вентиляцию сидений, а также широкий спектр систем безопасности и помощи при езде, Mohave обойдётся покупателю всего в 2 800 тысяч рублей.

Под капотом внедорожника находится 3,0-литровый 6-цилиндровый дизельный агрегат, выполненный из чугуна – данный материал помимо дешевизны предполагает и высокую надёжность, а максимальная отдача в 250 л.с. и 550 Нм крутящего момента обеспечивают «корейцу» впечатляющую динамику, разгоняя более чем 2,0-тонный кроссовер до 100 км/ч за 9 секунд.

В плане проходимости, считает специалист, KIA Mohave также ничем не уступает своему японскому аналогу. Высокая вседорожность реализована подключаемым задним мостом на межосевой муфте и энергоёмкой пневмо-подвеской: «Автомобиль очень тяжелый, большой, но маневренный!».