Nissan Juke нового поколения запечатлели на испытаниях

Автомобильные папарацци показали серию фотографий тестового прототипа серийного Nissan Juke нового поколения. Автомобиль должен дебютировать летом текущего года.

Судя по «шпионским» снимкам, новый Nissan Juke тестировался в маскировке. Невзирая на это, можно заметить, что автомобиль сохранил узнаваемость и харизму, присущую его предшественнику. При этом, передняя часть машины несколько напоминает новый фирменный стиль Hyundai, применяемый корейцами к новым кроссоверам.

Новый Nissan Juke основан на модульном шасси CMF-B. Ожидается, что силовая гамма автомобиля будет представлена дизельным мотором 1.5, бензиновой «тройкой» 1.0 и турбированным агрегатом 1.6 мощностью 190 л.с. Кроме того, предполагается, что у кроссовера появится гибридная модификация, в которой небольшой ДВС будет генерировать энергию для зарядки аккумуляторов.

Напомним, на отечественном рынке предлагается актуальная генерация кроссовера Nissan Juke. Машина стоит в России минимум 1 220 000 рублей, и оснащается только одним мотором 1.6 мощностью 117 л.с.