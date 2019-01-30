Компания Mitsubishi опубликовала тизерный снимок силуэта нового электро-кроссовера

Речь идёт о Mitsubishi Engelberg Tourer – презентация электрического внедорожника должна состояться уже в начале марта на Женевском автосалоне.

Тизерное изображение не даёт чрезмерной информации, обозначая лишь обтекаемый силуэт кроссовера и стильную оптику. Вероятнее всего, дизайн Engelberg Tourer будет позаимствован у концептуальной модели гибридного Mitsubishi GT-PHEV, которого показали публике ещё в 2016 году.

На это намекает как минимум купеобразный кузов автомобиля в сочетании с узкой головной оптикой и небольшим спойлером. Технические характеристики Mitsubishi Engelberg Tourer японский автогигант держит в строжайшем секрете, но уже можно предположить, что в движение полноприводный кроссовер будет приводиться сразу тремя ёмкими электромоторами.

Стоит добавить также, что в ближайших планах компании Mitsubishi значится выпуск 11 новых автомобилей, среди которых будут как совершенно оригинальные разработки, так и следующие генерации уже существующих моделей. Выход всех новинок должен состояться до конца 2020 года.