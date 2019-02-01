«Я не миллионер, чтобы покупать Рио!»: В чем проблема обновленной KIA Rio X-Line рассказали в сети

В комментариях под обзором нововведений корейского кросс-хэтчбека 2019 года автолюбители пожаловались на слишком высокий ценник Rio X-Line.

В своём видео блогер продемонстрировал рестайлинговую KIA Rio X-Line, которая от оригинальной отличается лишь увеличенным на 5 мм дорожным просветом за счёт установки на «люксовые» комплектации автомобиля 16-дюймовых дисков. Чтобы показать наглядно разницу между 190 и 195 мм клиренса, эксперт даже воспользовался оригинальной 22-сантиметровой преградой, которую для начала он попытался вставить под более низкий X-Line, что ему удалось с большим трудом.

Бетонное препятствие уперлось в нижнюю кромку кузова спереди и по бокам, поэтому обзорщик сразу перешёл к KIA Rio X-Line в максимальной комплектации, и тут уже дорожный просвет позволил спокойно перемещать преграду под днищем, что не могло не порадовать блогера. Комментаторы в сети отметили, что увеличенный клиренс – это, конечно, хорошо, но вот главной проблемой обновленной KIA Rio X-Line стала слишком уж высокая цена.

«Как пел Остап Бендер – Рио теперь несбыточная мечта!», «Я не миллионер, чтобы покупать Рио», «А вот и задиры подъехали», – сокрушаются российские автолюбители.