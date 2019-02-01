Обзорщик рассказал о том, как его УАЗ «Патриот» едва не лишился мотора

Блогер заявил, что недавно чуть было не «потерял» двигатель от своего внедорожника, однако своевременное обращение в автосервис помогло исправить ситуацию.

По приезду к мастерам обзорщик с канала «Не Тормози Light» увидел своими глазами, как близок он был к катастрофе – сорвался один из болтов крепления двигателя, вследствие чего силовой агрегат опустился вниз, перевесив пружину, раздатку, коробку передач и задний мост, которые теперь выглядели очень перекошено и нездорово. «Ещё чуть-чуть – и мотор отвалился бы окончательно» – пессимистично заявил эксперт и предложил водителю два варианта решения данной проблемы.

Первый из них заключался в обращении к официальным дилерам – они наверняка сделали бы всё качественно, а может быть даже заменили весь мотор целиком по гарантии, но в то же время на это ушло бы несколько недели, а то и месяцев. Расставаться на столь долгий срок со своим УАЗ «Патриот» водитель не решился, поэтому выбрал второй вариант – мастера на месте пытаются привести ситуацию в норму.

И стоит признать, что у них это получилось, механики заменили несколько болтов на калёные, более прочные, и выровняли сместившиеся узлы и агрегаты, подняв двигатель на причитающееся ему место. «Патриот готов к новым битвам» – оптимистично резюмировал обзорщик.