Назван ТОП-3 лучших семиместных автомобилей, доступных на российском рынке

В сети выбрали 3 7-местных автомобиля, которые представляют собой отличное сочетание комфорта, надежности и доступности для обычного россиянина.

«Бронза» рейтинга достаётся Grand C4 Spacetourer от компании Citroën. Причина столь низкого расположения стильного минивэна заключается в его цене – за базовую комплектацию отдать придется не менее 1 800 000 рублей, однако эксперты убеждены, что покупка себя целиком и полностью оправдает, поскольку автомобиль может похвастать отличной надежностью, не уступающей немецким машинам и прекрасным функционалом вкупе с современной эргономикой салона.

Далее идёт Volkswagen Caddy, стоимость которого стартует с 800 000 рублей и за эти деньги автолюбитель получит неплохой функционал, широкое множество комплектаций и ту самую надежность, и долговечность немецкого автопрома, о которой уже слагают легенды. И первым в ТОП-3 лучших семиместных автомобилей, доступных на российском рынке предсказуемо стала LADA Largus.

Отечественный минивэн не может предложить покупателю большой список дополнительных опций или наличие адекватного багажного отделения в условиях трехрядной компоновки салона, зато ценник на данное авто – самый низкий в списке, ведь стоимость достойной комплектации «Ларгуса» составляет всего 530 000 рублей, потому ему можно простить некоторые недоработки.