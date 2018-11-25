А разница где? Блогер сравнил рестайлинговые модели KIA Sportage и Hyundai Tucson

По мнению эксперта, оба автомобиля после обновления стали различаться гораздо сильнее чем раньше.

Корейские «собратья» в обзоре различались силовыми установками – если у «Туссана» под капотом располагался 2,0-литровый, 150-сильный «атмосферник», то Sportage мог похвастать обновленным 2,4-литровым мотором на 184 «лошадки», который помимо прочего обладает непосредственным впрыском. У обоих авто в качестве трансмиссии представлена автоматическая коробка передач, однако на этом совпадения практически заканчиваются.

Стоимость обоих кроссоверов составляет почти 2 000 000 рублей, но на «Спортейдже» установлены 17-дюймовые диски, в то время как Hyundai Tucson получил 19-дюймовые легкосплавные колёса. Водитель вывел автомобили на снежное бездорожье, и тут сразу же стало очевидным – стандартного 2,0-литрового агрегата «Туссану» катастрофически не хватает, в плотном снегу о скоростной езде и речи быть не может, ведь уже на второй скорости наблюдаются существенные провалы в динамике.

Более легкие колеса и мощный мотор KIA Sportage обеспечивают ей возможность хвастливо рассекать снежные равнины и холмы, красуясь перед застрявшем в очередном сугробе конкурентом. В то же время, если речь идёт о выборе кроссовера именно для городской езды, нельзя не напомнить, что Tucson тут выигрывает за счёт гораздо большего количества доступных комплектаций и различных опций, потому потенциальный покупатель сам должен решить, что ему нужно: хорошие внедорожные качества или же богатая комплектация кроссовера.