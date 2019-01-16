Chevrolet начала продажи удешевленного кросс-вэна Chevrolet Orlando 2019

Концерн GM начал продажи кросс-вэна Chevrolet Orlando 2019 в «урезанной» модификации. Машина наделена пятиместным салоном и сокращенным функционалом.

Chevrolet Orlando нового поколения дебютировал прошлым летом. Ранее автомобиль предлагался только в семиместной модификации, однако теперь у него появилась удешевленная пятиместная версия.

Кросс-вэн Chevrolet Orlando 2019 оснащается только одним бензиновым агрегатом 1.3. За счет турбины его мощность составляет 156 л.с. Мотор сочетается с 6-МКПП или 6-АКПП. Машина предлагается только в переднеприводном исполнении.

Пятиместный Chevrolet Orlando нового поколения в Китае предлагается в пересчете на русскую валюту за 1 250 000 рублей. Машина дешевле семиместной модификации на 138 000 рублей. В список оснащения авто входят фронтальные эйрбэги, ABS, противозаносная система, кондиционер, штатная аудиосистема на шесть громкоговорителей, штампованные колесные диски на 16 дюймов.