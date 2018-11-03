УАЗ «Хантер» стал грузовиком

Внедорожник УАЗ «Хантер» получил новое ОТТС, согласно которому, автомобиль получил индекс N1G, относящий машину к категории малотоннажных грузовиков.

Напомним, до обновления ОТТС УАЗ «Хантер» позиционировался как легковая машина. Теперь авто перевели в грузовики, и Ульяновский автозавод может выпускать внедорожник без водительского эйрбэга, который обязателен для легковушек.

Согласно новому ОТТС, УАЗ «Хантер» получит дополнительное базовое оснащение. Машина уже в текущем году в стандартной версии будет продаваться с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS.

Силовая составляющая обновленного УАЗ «Хантер» не изменится. Машина будет предлагаться с мотором 2.7 ЗМЗ-409, производительность которого составляет 136 л.с. Пару двигателю составляет 5-МКПП.

Небольшое обновление претерпел и УАЗ «Патриот». Дорожный просвет машины уменьшился на 5 см, так как внедорожник получил двухлистовые рессоры вместо трехлистовых.