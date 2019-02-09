Кроссовер Mazda CX-5 в новой комплектации Takumi Plus показал блогер

Автомобилист приобрел кроссовер Mazda CX-5 нового поколения в комплектации Takumi Plus. Владелец поделился впечатлениями о машине.

Модель Mazda CX-5 в версии Takumi Plus пока доступна в Чехии, но будущим летом должна появиться в России. По словам блогера, он также рассматривал возможность покупки Hyundai Tucson, но салон «Мазды» ему понравился больше.

Takumi Plus можно рассматривать как премиальную комплектацию, ведь машина имеет богатый функционал. Автомобиль оснащен современной системой мультимедиа с хорошим навигатором, камерами кругового обзора, системами активной безопасности, люком, проекционным экраном, рейлингами на крыше и многим другим. При этом блогеру не понравилось, что у авто слишком маленький багажник, не имеющий подсветки. Еще одним минусом является невозможность использования в кроссовере флеш-накопителей емкостью более 32 ГБ.

Большим плюсом Mazda CX-5 блогер назвал бензиновый агрегат 2.5, так как он оснащен системой i-Eloop. Она направляет часть энергии при старте двигателя на электронику. Также автомобиль получил разнообразные настройки полного привода.

В целом блогер положительно оценивает ходовые качества кроссовера Mazda CX-5. При этом машина немного расстроила владельца расходом топлива в 10 л на «сотню».